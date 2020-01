Teerão: Embaixador britânico detido na vigília pelas vítimas do acidente aéreo

O embaixador da Grã-Bretanha em Teerão disse que foi detido por pouco tempo pelas autoridades iranianas durante a vigília pelas vítimas do acidente de um avião de passageiros ucraniano, na semana passada.



A agência de notícias Mehr do Irão escreve que Rob Macaire foi preso, no sábado, 11, por suposto "envolvimento em actos suspeitos" num encontro junto à Universidade Amir Kabir, em Teerão.



Os estudantes realizaram uma reunião após o Irão ter afirmado que o avião ucraniano foi derrubado por engano por seus mísseis antiaéreos.



Neste domingo, 12, o embaixador Macaire escreveu no Twitter que esteve no evento para homenagear as vítimas e não participou em nenhuma manifestação.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Grã Bretanha disse que a detenção de Macaire é "uma flagrante violação do direito internacional".



"O governo iraniano está numa encruzilhada. Pode continuar a sua marcha em direcção ao status de pária, com todo o isolamento político e económico; ou adoptar medidas para reduzir as tensões e seguir um caminho diplomático", afirmou o ministério.



As autoridades iranianas não fizeram nenhuma declaração imediata sobre o incidente.