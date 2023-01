Talibã prendem cidadãos chineses por alegado contrabando de lítio

As autoridades talibãs no Afeganistão prenderam cinco homens, incluindo dois cidadãos chineses, por alegadamente tentarem contrabandear para fora do país cerca de 1.000 toneladas métricas de pedras de lítio.



As detenções e a apreensão das pedras foram efectuadas na cidade fronteiriça afegã oriental de Jalalabad.



Os cidadãos chineses e os seus colaboradores afegãos estavam a planear transportar ilegalmente as "pedras preciosas" para a China através do Paquistão, disseram os funcionários dos serviços secretos talibãs em comentários transmitidos no domingo pelos canais de televisão afegãos. Mohammad Rasool Aqab, um alto funcionário do Ministério das Minas e Petróleo do Afeganistão, estimou que as pedras "continham até 30% de lítio".

Eram "secretamente" extraídas do Nuristão e Kunar, duas das várias províncias afegãs ao longo da fronteira com o Paquistão, acrescentou ele.

Os governantes islâmicos proibiram a extracção e venda de lítio desde a recuperação do poder no Afeganistão, em Agosto de 2021, depois de todas as tropas dos EUA e da NATO se terem retirado do país.



Segundo informações, o Afeganistão assenta sobre um valor estimado em $1 trilião de minerais de terras raras, incluindo enormes depósitos de lítio, mas décadas de guerra têm impedido o desenvolvimento da exploração mineira afegã.

O lítio é um componente chave em baterias recarregáveis e é utilizado em tecnologias limpas para combater as alterações climáticas, empurrando a procura global do metal para níveis elevados.



O governo Talibã ainda não foi formalmente reconhecido pelo mundo em matéria de direitos humanos, particularmente as suas restrições no acesso das mulheres ao trabalho e à educação.

Os Estados Unidos e as nações ocidentais em geral impuseram sanções económicas ao Afeganistão imediatamente após os Talibãs terem assumido o controlo.



O grupo islamista aumentou as exportações de carvão para o Paquistão nos últimos meses, ajudando-os a gerar receitas muito necessárias para financiar as necessidades orçamentais afegãs e pagar os salários dos funcionários do sector público.