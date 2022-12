Talibã impede mulheres de trabalhar em organizações internacionais

Três organizações não-governamentais estrangeiras no Afeganistão suspenderam programas humanitários a partir deste domingo, 25, um dia depois que os governantes islâmicos do Taliban proibirem de empregar mulheres.

“Não podemos efectivamente alcançar crianças, mulheres e homens que necessitam desesperadamente de ajuda no Afeganistão sem nossa equipa feminina”, disse uma declaração conjunta do Conselho Norueguês para Refugiados (NRC), Save the Children e CARE International.

Os dirigentes daquelas organizações alertaram que a proibição do Talibã afecta a entrega de ajuda vital a milhões de afegãos e afecta milhares de empregos durante uma “enorme crise económica” enfrentada pelo país empobrecido.

”Enquanto procuramos informações sobre este anúncio, suspendemos os nossos programas, exigindo que homens e mulheres continuem igualmente nossa assistência salva-vidas no Afeganistão”, lê-se no comunicado.



As três organizações administram programas importantes nas áreas de saúde, educação, protecção infantil e nutrição no país devastado por conflitos, onde as Nações Unidas dizem que mais da metade da população, estimada em 40 milhões de pessoas, precisa de alguma forma de ajuda humanitária.

Numa carta enviada no sábado, 24, o Ministério da Economia ordenou às organizações nacionais e internacionais a suspenderem imediatamente as funcionárias "até novo aviso" por supostamente violar os códigos de vestimenta islâmicos obrigatórios ao não usarem hijabs adequadamente.

O Ministério ameaçou cancelar as autorizações de trabalho das organizações que violarem a ordem.

O Conselho Norueguês para Refugiados ajudou cerca de 850.000 pessoas no ano passado no Afeganistão nas áreas de água, saneamento, abrigo e educação.

Neil Turner, chefe nacional do NRC, denunciou a proibição como uma medida "nojenta" do Talibã.

Em comentários em vídeo enviados à VOA, Turner contestou as alegações do Talibã de que as organizações não estavam em conformidade com as vestimentas islâmicas.