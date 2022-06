Syrah retoma ligações para a sua mina em Cabo Delgado

A companhia australiana Syrah Resources disse, nesta sexta-feira (17), ter recomeçado as ligações para a sua mina de grafite em Balama, na província moçambicana de Cabo Delgado.



Na semana passada, a Syrah interrompeu as deslocações de e para as suas operações na zona, depois de um segundo ataque de insurgentes em Ancuabe.



Esse ataque registou-se a cerca de 200 quilómetros do projecto de Balama, mas a cerca de 30 quilómetros da Estrada Nacional Número 1, a principal rota de transporte entre Balama, Nacala e Pemba.

Num comunicado hoje emitido, a Syrah disse que as suas operações na mina não foram afectadas pelas restrições de transportes e que as movimentações de e para a mina tinham recomeçado depois de monitorização directa e avaliações da situação e segurança feitas por “terceiras partes qualificadas”.



A companhia não especificou quem precisamente fez a avaliação.



Apesar do anúncio do recomeço das ligações, as acções da companhia continuavam em queda na bolsa australiana, caindo hoje cerca de 3,7%. Desde a semana passada, registam uma queda total de 23%.



O ataque em Ancuabe foi contra uma mina operada por outra companhia australiana, a Triton, que confirmou a morte de dois dos seus empregados no projecto Grafex.