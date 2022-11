STP: Patrice Trovoada promete "trabalho e rigor na gestão dos bens públicos"

O novo primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe prometeu trabalho e rigor na gestão dos bens públicos para recuperar o país da “difícil situação económica e financeira" em que se encontra.



Patrice Trovoada afirmou durante a sua tomada de posse que “o novo Governo tem que fazer diferente no sentido de resgatar a credibilidade e a imagem extrema de São Tomé e Príncipe”.

Ao assumir o cargo pela quarta vez, pediu “concentração máxima” aos futuros membros do seu Governo e aos agentes da administração pública para resolver vários problemas que vão da economia à saúde, depois de denunciar a “decadência “do país.

“Melhorar a educação e a formação profissional, recuperar as infraestruturas, tornar cada vez mais efetivo o acesso à justiça, proteger melhor as pessoas e os bens, reforçar os sistema de defesa nacional e aumentar a advocacia juntos dos nossos parceiros actuais e potenciais para que, na pior das hipóteses, mantenham o seu nível contribuição à ajuda pública internacional, particularmente face à agudização da crise prevista para o ano que se avizinha”, são os desafios Trovoada.



O novo primeiro-ministro disse que vai utilizar a “maioria parlamentar clara e absoluta” obtida pelo seu partido nas eleições legislativas de 25 de Setembro, para “a materialização de um pacote de reformas difíceis, mas absolutamente indispensáveis para desbloquear uma economia que há muito parou de produzir, perdeu a conexão com a rede e não consegue gerar recursos para sequer suportar as despesas correntes do Estado”, tornando-se dependente “cada vez mais da generosidade da comunidade internacional”.

Para Trovoada, “só com o espírito de dedicação e sentido de solidariedade, seremos capazes de fazer renascer o país, a esperança colectiva e construir para os nossos filhos o que os nossos pais sonharam para nós próprios”.



Patrice Trovoada disse que apesar da situação difícil tem "fé e esperança no futuro" do país e reafirmou-se "pronto, disponível para uma entrega total" ao serviço da Nação.

O novo Executivo toma posse na segunda-feira, 14.