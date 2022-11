Celmira Sacramento, primeira mulher eleita presidente do Parlamento são-tomense

Celmira Sacramento é a primeira mulher a ser eleira presidente da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe em 32 anos de democracia.

Ela foi eleita nesta terça-feira, 8, depois de tomar posse na XII legislatura mais uma vez como deputada da ADI para círculo de Mé-Zochi, o segundo distrito mais populoso do país.



Celmira Sacramento, única candidata ao cargo foi eleita com 52 votos a favor, 2 abstenções e um voto em branco.



A dirigente da Ação Democrática Independente (ADI) é licenciada em biologia, tem 47 anos de idade e é deputada da Assembleia Nacional desde 2010.



Sacramento foi presidente da Rede das Mulheres Parlamentares de São Tomé e Príncipe entre 2014 e 1018 e nos últimos 4 anos liderou a terceira comissão da assembleia parlamentar de CPLP.



Na instalação do novo Parlamento, saído ds eleições de 25 de Setembro, Abnildo de Oliveira, também da ADI, foi eleito 1º vice-presidente da Assembleia Nacional enquanto que Arlindo Barbosa do MLSTP-PSD, a segunda força política mais votada nas últimas eleições ,viu a sua candidatura para o cargo de 2º vice-presidente deste órgão rejeitada pela maioria dos deputados.



A eleição do 2º vice-presidente deverá acontecer na próxima sessão parlamentar, e o MLSTP-PSD deverá indicar outro candidato



Para a legislatura que se iniciou hoje, o Parlamento são-tomense é composto por quatro formações políticas, a ADI com 30 deputados, o MLSTP-PSD com 18, o Movimento dos Cidadão Independentes-Partido da Unidade Nacional com cinco deputados e o Movimento Basta com dois deputados.