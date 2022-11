"Situação financeira do país é catastrófica", alerta Patrice Trovoada

O futuro primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrice Trovoada, afirmou que a situação financeira do país é catastrófica, à saída do encontro com o Presidente da República nesta quinta-feira, 3.

Carlos Vila Nova recebeu, além do líder do ADI, partido vencedor das eleições de 25 de Setembro, responsáveis do Movimento Basta, MCI-PSD e MLSTP-PSD, que elegem deputados para a Assembleia Nacional a ser empossada no dia 8.

No dia 11 será a vez do primeiro-ministro ser empossa, enquanto o Goverrno tomara posse no dia 14.

A afirmação de Patrice Trovada foi feita depois do próprio Governo cessante ter admitido a rotura de reservas cambiais no país, que se acrescenta às muitas dificuldades que o país vem enfrentando.

Instado a pronunciar-se sobre o Orçamento Geral do Estado para 2023 Patrice trovoada lamentou a situação financeira do país que está sem divisas para a aquisição de bens essenciais nos mercados internacionais.

“O que nós sabemos é que a situação financeira é catastrófica, por isso, o objectivo principal é estancar essa situação porque não há divisas no país” ,disse sublinhando que “a perspetiva de poder inverter a situação, são perspetivas que implicam certas contrapartidas que também são também complicadas”.

“Sem reversas para importações, não só de bens alimentares como também de medicamentos, há uma série de questões graves que temos que ver antes do OGE para 2023” , sublinhou Patrice Trovoada, que revelou ter iniciado contactos junto da comunidade internacional para pedir ajuda perante a crise financeira que São Tomé e Príncipe enfrenta.