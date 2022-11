Sindicato dos Professores do Ensino Superior de Angola suspende greve até Fevereiro

O Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Superior (SINPES) anunciou tarde desta terça-feira, 1, a suspensão da greve dos professores, que decorria desde o dia 24 de Outubro.

Em declarações à VOA, o secretário-geral do SINPES, confirmou que as aulas serão retomadas na quinta-feira, 3, em todo território nacional, mas caso o Executivo não atenda as questões fracturantes que estão no caderno reivindicatio a comunidade a académica entrará imediatamente em greve, a partir do dia 27 de Fevereiro de 2023.



“Enquanto se falar de propostas não há dados fiaveis, nós esperamos que na primeira ronda negocial, que está agendada para a primeira quinzena de Fevereiro de 2023, o Governo tenha respostas", alertou Eduardo Peres Alberto, lembrando que, caso contrário, "a comunidade académica entrará imediatamente em greve, a partir do dia 27 de Fevereiro de 2023” .

Alberto sublinhou que o SINPES decidiu “dar um voto de confiança à equipa negocial”.



A VOA tentou contactar os responsáveis do Ministério do Ensino Superior mas não obtivemos qualquer resposta.

A greve teve início no dia 24 de Outubro e, entre os pontos do caderno reivindicativo, constam o aumento salarial e melhores condições de trabalho.