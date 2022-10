Em Angola “não temos universidades, temos centros de exterminação de raciocínio”, diz professor

A terceira greve de professores do ensino superior no espaço de um ano vai ter efeitos catastróficos na qualidade do ensino superior em Angola que é por si só é muito fraca, disseram especialistas do sector à VOA.

Os professores encontram-sse novamente em greve depois de terem paralisado o trabalho no final do anO passado e novamente em Maio, reivindicando melhores condições salariais e de trabalho.

Rafael Aguiar, especialista em ciências da educação e professor universitário, afirma que muitos dos estudantes depois destes ciclos de greves são aprovados para outras classes e concluem o ensino superior sem sequer terem assimilado 30 por cento dos conteúdos exigidos, quer em quantidade quer

em qualidade.

Ele acredita que os estragos provocados aos estudantes são incalculáveis e irreversíveis.

"Os empregadores, alguns, admitem apenas estrangeiros e depois nós mesmos criticamos”, disse, afirmando que depois que “há casos de empregadores que, não tendo outro mercado para recrutar, admitem esses estudantes e isso reflecte-se na fraca produtividade nacional, e na economia”, diz o professor.

“Veja que mesmo sem haver greves a qualidade já é questionável, com estas greves cíclicas todo sistema fica impactado negativamente", acrescentou.

A solução deste problema passa, segundo Aguiar, pelo investimento imediato no sector.

"O Estado tem mesmo que ter coragem para subir a 20 por cento o investimento na educação, que pode afectar os outros sectores mas no médio prazo este investimento vai acabar por resolver o problema dos demais sectores", conclui.

O professor universitário impedido de exercer no país por motivos políticos, Osvaldo Caholo, acredita que o problema nem se quer está na greve ou falta dela, a questão é muito mais profunda do que se calcula.

"Nós sequer temos universidades de facto em Angola, o que existe no país são centros de extermínio do raciocínio, para se manter o sistema, porque sem liberdade é impossível ter universidades”, afirma.

Caholo afirma que os estudantes vão para as universidades para obterem os canudos e se tornarem escravos com qualificação, que tem de se ajoelhar e mendigar, para o ‘Deus’ do pão (emprego) que é o MPLA” acrescenta Caholo, quem frisa ainda que “nenhum filho de governante angolano quando está no país vai para estas escolas, eles estudam nas escolas portuguesa, francesa e escolas diplomáticas e quando adultos vão para o exterior, ou seja é impossível alguém resolver o problema enquanto não consomem o que eles proporcionam para o povo”.



Por seu turno, Joaquim Lutambi, responsável do Movimento dos Estudantes Angolanos (MEA) diz que são eles que mais sofrem com estas paralisações.

"Isto só vai agudizar cada dia mais o problema que vai se repercutir no produto final da universidade que é o próprio estudante que já tem poucas aulas”, afirma.

A greve dos professores que começou na segunda-feira, 24, vai continuar até pelo menos o dia 2 de Outubro, altura em que a assembleia geral do sindicato dos professores vai decidir o que fazer.