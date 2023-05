Segurança reforçada em casa de Messi e Neymar

O Paris Saint-Germain ordenou o reforço da segurança no campo de treinos do clube e nas casas de Lionel Messi e Neymar, após os protestos de adeptos zangados com os recentes resultados do líder da Ligue 1, disseram fontes próximas do clube à AFP na quinta-feira, 4 de maio.



Várias centenas de adeptos do PSG reuniram-se em frente à sede do clube na quarta-feira à noite, onde lançaram foguetes e cantaram cânticos hostis sobre o fraco desempenho das estrelas Messi, Neymar e do médio italiano Marco Verratti.



Alguns deles, vestidos de preto, dirigiram-se depois à casa de Neymar, num subúrbio rico a oeste de Paris, onde gritaram "Neymar, desaparece".



"O Paris Saint-Germain condena com a maior veemência possível as acções inaceitáveis e insultuosas de um pequeno grupo de indivíduos", afirma um comunicado do clube na quarta-feira à noite.



"Quaisquer que sejam as diferenças de opinião, nada justifica tal comportamento."

O clube decidiu reforçar a segurança no seu campo de treinos e à porta das casas dos jogadores visados durante os protestos, disseram duas fontes à AFP, que pediram para não serem identificadas.



Alguns dos adeptos tinham dado a entender "que queriam fazer a mesma coisa todas as noites", disse uma das fontes.



Os manifestantes saíram "calmamente, vários minutos após a sua chegada", sem quaisquer confrontos com a polícia, acrescentou a fonte.



O futuro de Messi no PSG foi posto em causa na quarta-feira, depois de ter sido suspenso por duas semanas por se ter deslocado à Arábia Saudita para cumprir uma função comercial sem autorização do clube.



O argentino de 35 anos, vencedor do Campeonato do Mundo, fica sem contrato no final da época, com uma série de clubes, incluindo o Barcelona, alegadamente interessados em contratá-lo.



Messi jogou todo o jogo na derrota do PSG em casa por 3-1 contra o Lorient na Ligue 1 no domingo.



Recentemente, ele foi ridicularizado por uma parte da torcida do PSG, que o vê como um símbolo de tudo o que o clube - de propriedade da Qatar Sports Investments, uma subsidiária do fundo soberano do país do Golfo - fez de errado ao se concentrar em contratações de superestrelas, sem conseguir construir uma equipe genuinamente competitiva.



Messi marcou 20 golos em todas as competições nesta temporada e é o líder em assistências na Ligue 1, com 15.



No entanto, a sua forma desde que conduziu a Argentina à glória no Campeonato do Mundo no Qatar tem vindo a diminuir, juntamente com a da maioria da equipa do PSG.



A atuação insípida do PSG contra o Lorient foi a sexta derrota em 17 jogos da Ligue 1 em 2023.



Mas continua a cinco pontos de vantagem sobre o Marselha no topo da tabela, a cinco jornadas do fim.