Petro ganha 4º jogo consecutivo na BAL

O Petro de Luanda venceu o quarto jogo consecutivo ao derrotar o S.L.A.C da Guiné-Conacri por 95-78 e, ainda sem derrotas, ocupa o primeiro lugar da Conferência do Nilo.

A equipa foi liderada por Ater Majok, que registou 15 pontos e sete ressaltos, com quatro outros jogadores a marcarem dois dígitos.

O Petro vai defrontar o campeão egípcio Al Ahly no seu último jogo da conferência, a 5 de Maio.



Dane Miller e Emeka Nwabuzor marcaram 47 pontos em conjunto para o S.L.A.C. Com uma vitória em quatro jogos, os campeões guineenses terão outra oportunidade de se qualificarem para os playoffs quando enfrentarem o Al Ahly no seu último jogo da conferência, a 6 de Maio.



CFV-Beira - Cape Town Tigers



Num segundo jogo muito disputado, o CFV-Beira de Moçambique derrotou o Cape Town Tigers da África do Sul por 82-76. Najeal Young liderou os beirões com 26 pontos, Ismael Nurmamade acrescentou 20. Com duas vitórias e duas derrotas, os beirões ocupam actualmente o terceiro lugar da conferência. O seu último jogo será contra o City Oilers, a 5 de Maio.



Michael Gbinije, Zaire Wade e Evans Ganapamo somaram 54 pontos para os Tigers, que vão defrontar o City Oilers no seu último jogo da conferência, no sábado à noite.



O tricampeão da NBA e futuro membro do Naismith Basketball Hall of Famer, Dwyane Wade, esteve na plateia do Complexo Desportivo Coberto Hassan Mostafa, no Cairo.