Sebastien Haller: O avançado da Costa do Marfim que derrotou o cancro

Quando Sebastien Haller entrar em campo Domigo com a camisola da seleção da Costa do Marfim para enfrentar a Nigéria na final da Taça das Nações Africana, um golo seu será não só um milagre para a sua equipa mas também para si mesmo.

A seleção marfinense sobreviveu milagrosamente da fase de grupos do campeonato onde averbou duas derrotas e sofreu cinco golos qualificando-se como um dos quatro melhores terceiros classificados, enquanto Haller entra em campo depois de sobreviver a um cancro testicular que muitos consideravam ter posto fim à sua carreira apenas duas semanas depois de terr sido transferido do Ajax para o Borussia Dortmund.

Com efeito o jogador marfinense, nascido em França, tinha sido transferido do Ajax para a poderosa equipa alemã do Borussia Dortmund em Julho de 2022 por 33,5 milhões de dólares algo que poderia aumentar para 37 milhões com bonus não divulgados.

Mas apenas duas semanas após se ter juntado ao Borussia Haller queixou-se de não se senntir bem durnte um treino com a sua nova equipa e depois de testes médicos foi diagnosticado com “um tumor testicular”.

O diagnóstico foi recebido com “choque” pelo seu novo clube e pelo próprio jogador que foi depois sujeito a duas operações cirúrgicas e várias sessões de quimioterapia que podem ser desgastantes para o doente.

Só em janeiro de 2023, portanto seis meses após o diagnóstico inicial, é que Haller regressou aos treinos do Borussia e nesse mes mês ele marcou o seu primeiro golo ao serviço do clube alemão com o qual havia assinado em Julho do ano anterior.

O golo foi ampla e emocionalemente festejado pelos adeptos e jogadores do Borussia não só pela vitória sobre o Freiburg mas também por assinalar a vitoria de Haller sobre a terrível doença que muitos consideravam ser o fim da sua carreira.

Por isso quando a seleção da Costa do Marfim entrar em campo no Domingo será um exemplo da vitoria sobre a adversidade ocorrida no desastre que foi a fase de grupos e também da vitória de um jogador sobre uma terrivel doença que todos os anos mata quase 10.000 homens em redor do mundo.