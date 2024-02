Mostre mais Show less

Com um golo de Sebastian Haller, a Costa do Marfim classifica-se para final do CAN 2023, contra a Nigéria, no domingo, 11.

Após o fim do jogo contra a República Democrática do Congo, uma explosão de alegria tomou conta do país.

Em Bouaké, que acolheu a semifinal Nigéria-África do Sul, ganha pelas Super Águias nos penaltis (4-2), os mototaxistas tomaram conta da cidade.