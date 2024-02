CAN 2023: Federação egípcia demite técnico Rui Vitória

A Federação Egípcia de Futebol (FEF) demitiu o técnico português Rui Vitória depois da eliminação nos oitavos-de-final daquele gigante do futebol africano no Campeonato Africano das Nações (CAN 2023) que decorre na África do Sul.



Em comunicado, o Conselho de Administração da FEF “agradeceu ao selecionador Rui Vitória e à sua equipa" e informou estar “a rever os currículos dos treinadores estrangeiros”.



Nesse ínterim, o ex-técnico do Al-Ahly, Mohamed Youssef, assume o comando dos Faraós que foram eliminados da competição na semana passada numa dramática disputa de penaltis contra a República Democrática do Congo.

A derrota, depois da equipa ter conseguido a qualificação para a segunda fase devido ao empate entre Gana e Moçambique, caiu muito mal entre os egípcios, que apostavam numa vitória no CAN, depois de 14 anos da última conquista.



Na semana passada, a EFA tinha “pedido desculpas” aos adeptos egípcios por “não ter alcançado as suas ambições”.



Rui Vitória deixa assim o comando da equipa menos de dois anos depois de ter assumido o cargo.

O Egito ficou em segundo lugar no grupo B, liderado por Cabo Verde.



A equipa dos Faraós integra assim a lista dos favoritos e ex-campeões africanos que não chegaram aos oitavos, Senegal, Argélia, Tunísia, Camarões, e Marrocos.

Rui Vitória também se junta a vários técnicos que foram demitidos depois do fracasso das respetivas equipas no CAN.

