As ligações africanas de Rishi Sunak, novo primeiro-ministro do Reino Unido

No Reino Unido, Rishi Sunak, vai ser o futuro primeiro-ministro, depois da candidata Penny Mordaunt ter anunciado hoje o abandono da corrida à liderança do Partido Conservador, ao não conseguir os 100 apoios necessários.

“O nosso partido é a nossa filiação. São tempos sem precedentes. Apesar do horário comprimido para a liderança, é claro que os nossos colegas percebem o que nós precisamos hoje. Eles tomaram a decisão em boa-fé para o bem do nosso país”, pode ler-se na nota de Penny Mordaunt, que disse apoiar o novo chefe do partido e do Governo.

O líder do Comité 1922, Graham Brady, confirmou que o partido apenas recebeu uma candidatura válida, a de Rishi Sunak, que reuniu o apoio de cerca de 200 membros do grupo parlamentar.

Ele deve discursar a qualquer momento.

Sunak nasceu a 12 de Maio de 1980, em Southampton. É filho de pais hindus de ascendência indiana Punjabi, Yashvir e Usha Sunak. O seu pai nasceu e cresceu no Quénia, enquanto a sua mãe nasceu na Tanzânia.

Ex-ministro das Finanças, Sunak é o terceiro primeiro-ministro do Reino Unido em menos de dois meses.



Ele enfrentará grandes desafios, nomeadamente a reputação fiscal do Reino Unido que enfrenta a necessidade de profundos cortes de gastos, em meio ao aumento das taxas de energia, alimentos e hipotecas.



Ele também vai presidir um partido em crise, com várias sensibilidades ideológicas, ao mesmo tempo que aumenta a pressão para eleições legislativas antecipadas.