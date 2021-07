Richard Branson, da Virgin Galactic, voa no seu próprio foguete para o espaço

Depois de uma vida inteira a querer voar no espaço, Richard Branson, da Virgin Galactic, estava pronto para decolar a bordo do seu próprio foguete neste domingo, 11 de Julho, na sua aventura mais ousada e grandiosa.

O bilionário em busca de emoção juntou-se a cinco funcionários da empresa também designados para o voo de teste até à borda do espaço bem acima do deserto ao sul do Novo México.

Sempre showman, Branson contou dramaticamente os dias para decolar via Twitter. Ele viu a breve viagem para cima e para baixo como um gerador de confiança - não apenas para as mais de 600 pessoas que já reservaram o seu vôo, mas potenciais turistas espaciais dispostos a gastar algumas centenas de milhares de dólares por uma chance espaço.

O fundador do Virgin Group, nascido em Londres, que completa 71 anos em uma semana, não deveria voar até o final do Verão. Mas ele designou-se para um vôo anterior depois que Jeff Bezos, da Blue Origin, anunciou planos de voar o seu próprio foguete para espaço a partir do oeste do Texas em 20 de Julho.

A Virgin Galactic não espera começar a transportar clientes antes do próximo ano. A Blue Origin ainda não abriu as vendas de bilhetes ou mesmo anunciou preços, mas no final da semana passada gabou-se via Twitter que aumentaria os clientes e ofereceria janelas maiores.

Ao contrário da Blue Origin e da SpaceX de Elon Musk, que lançam cápsulas sobre foguetes de reforço reutilizáveis, a Virgin Galactic usa uma aeronave de fuselagem dupla para elevar o seu foguete. O avião espacial é liberado da nave-mãe a cerca de 44.000 pés (13.400 metros) de altura e, em seguida, dispara o seu motor de foguete para voar directo para o espaço. A altitude máxima é de aproximadamente 70 quilómetros, com três a quatro minutos de ausência de gravidade fornecidos.

O avião-foguete - que requer dois pilotos - plana até uma pista de pouso na sua base no Spaceport América.

A Virgin Galactic alcançou o espaço pela primeira vez em 2018, repetindo o feito em 2019 e novamente em Maio passado, cada vez com uma equipa mínima. Ele recebeu permissão da Federal Aviation Administration no mês passado para começar a lançar clientes.