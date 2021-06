Viagem ao espaço com Jeff Bezos custa 28 milhões de dólares

Um licitante mistério pagou 28 milhões de dólares em leilão no sábado por um lugar ao lado de Jeff Bezos a bordo do primeiro vôo espacial tripulado da empresa do bilionário, a Blue Origin no próximo mês.

O fundador da Amazon revelou esta semana que ele e o seu irmão Mark viajariam a bordo do veículo de lançamento New Shepard da empresa a 20 de Julho, para voar até a borda do espaço e voltar.

Os irmãos Bezos serão acompanhados pelo vencedor do leilão beneficente de sábado, cuja identidade permanece desconhecida, e por um quarto turista espacial, cujo nome ainda não se sabe.

"O nome do vencedor do leilão será divulgado nas semanas seguintes à conclusão do leilão", twittou a Blue Origin após a venda.

O licitante vencedor de sábado derrotou cerca de 20 rivais num leilão lançado em 19 de Maio e encerrado num frenesim de transmissão em directo de 10 minutos.

Os lances chegaram a 4,8 milhões de dólares na quinta-feira, mas aumentaram espectacularmente no leilão final em directo, aumentando em incrementos de milhões de dólares.

Os lucros - além da comissão de seis por cento do leiloeiro - irão para a fundação da Blue Origin, Club for the Future, que visa inspirar as gerações futuras a seguir carreiras em STEM - ciência, tecnologia, engenharia e matemática.

Decolando de um deserto no oeste do Texas, a viagem de New Shepard durará 10 minutos, quatro dos quais os passageiros passarão acima da linha Karman que marca a fronteira reconhecida entre a atmosfera e o espaço da Terra.

Após a decolagem, a cápsula separa-se do seu impulsionador e passa quatro minutos a uma altitude superior a 100 quilómetros, tempo durante o qual os que estão a bordo ficam sem gravidade e podem observar a curvatura da Terra.

O impulsionador pousa autonomamente numa plataforma a 3 km do local de lançamento e a cápsula flutua de volta à superfície com três grandes pará-quedas que vão reduzindo a velocidade à medida que vão pousando.

Sonho para toda a vida

Bezos, que anunciou no início deste ano que vai deixar o cargo de presidente-executivo da Amazon para dedicar mais tempo a outros projectos, incluindo o Blue Origin, disse que voar para o espaço era um sonho de toda a vida.

O New Shepard da Blue Origin realizou com sucesso mais de uma dúzia de testes sem tripulação nas suas instalações nas montanhas Guadalupe, no Texas.

"Estamos prontos para levar alguns astronautas", disse a directora de vendas da Blue Origin, Ariane Cornell, no sábado.

O sistema de foguete suborbital reutilizável recebeu o nome de Alan Shepard, o primeiro americano no espaço há 60 anos.