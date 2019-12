Rafael Marques: Isabel dos Santos deve "contra-argumentar os factos" e não fazer especulações

O jornalista e ivnestigador angolano Rafael Marques negou estar envolvido nas investigações do jornal britânico The Guardian que deverá publicar em breve uma investigação à corrupção da famílias dos Santos em Angola.

Isabel dos Santos disse que os artigos do Guardian foram “encomendados” e insinuou nas redes sociais haver uma aliança entre o Presidente João Lourenço e o jornalista que recentemente foi condecorado pelo Presidente.

Rafael Marques, disse Isabel dos Santos,“passou de condenado a condecorado”.

Rafael Marques disse que qualquer interrogação sobre o trabalho do The Guardian deve ser dirigida a esse jornal pois ele nada tem a ver com o diário britânico.

“Eu não falo sobre especulações e insinuações, eu só falo de factos e eu não trabalho no jornal The Guardian, nada tenho a ver com este jornal", disse o jornalista.

Rafael Marques disse ser “irrelevante” para o caso de Isabel dos Santos a sua recente condecoração por João Lourenço.

"Ninguem está acima da lei, é o trabalho da justiça e cabe agora contra-argumentar os factos para provar se os factos apresentados pela PGR são injustos ou não”, disse Marques.

“Eu próprio tenho denunciado muitos casos de injustiça do sistema judicial mas com factos, agora pergunte-se quais são os factos para rebater aqui nesta questão?", acrescentou.