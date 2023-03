Rússia/ Ucrânia: Conflito de volta a combates de infantaria

Grande parte da invasão russa na Ucrânia, que dura há um ano, está de volta aos combates de infantaria nas regiões orientais do país, em parte porque as forças de Moscovo têm falta de munições de artilharia, disse domingo o Ministério da Defesa britânico.



Na sua última avaliação, Londres afirmou: "Provas recentes sugerem um aumento do combate próximo na Ucrânia. Isto é provavelmente o resultado de o comando russo continuar a insistir numa acção ofensiva que consiste em grande parte em infantaria desmontada".

O ministério disse que, no final do mês passado, a Rússia mobilizou reservistas que descreveram "ter recebido ordens para atacar um ponto forte de betão ucraniano armado apenas com 'armas de fogo e pás'. As 'pás' são provavelmente ferramentas de entrincheiramento que estão a ser utilizadas para o combate corpo a corpo".



"O seu uso continuado como arma realça os combates brutais e de baixa tecnologia que têm vindo a caracterizar grande parte da guerra", disseram os oficiais da defesa. "Um dos reservistas descritos não estando 'nem física nem psicologicamente' preparado para a acção".



Entretanto, as tropas ucranianas que se encontravam em Bakhmut enfrentaram uma pressão crescente das forças russas no sábado à medida que os civis recebiam assistência para fugir da cidade sitiada do leste.

É agora demasiado perigoso abandonar Bakhmut em veículo, disse um representante do exército ucraniano à The Associated Press, pelo que os civis têm agora de fugir a pé. Os soldados ucranianos montaram uma ponte pontão no sábado para ajudar os civis a chegar à aldeia vizinha de Khromove, disse a AP.



Uma mulher foi morta e dois homens ficaram gravemente feridos enquanto tentavam fugir pela ponte improvisada, de acordo com as tropas ucranianas que os ajudavam.

As tropas ucranianas destruíram duas pontes chave nos arredores da cidade, incluindo uma para Chasiv Yar, cortando a sua última rota de reabastecimento remanescente, de acordo com oficiais da inteligência militar do Reino Unido e outros analistas ocidentais.



Destruir a ponte pode ser um sinal de que Kyiv está a preparar-se para partir. O Instituto para o Estudo da Guerra disse que, ao destruir a ponte de Chasiv Yar, as tropas ucranianas podem "conduzir uma retirada limitada e controlada de secções particularmente difíceis de Bakhmut oriental", tornando ao mesmo tempo mais difícil para os russos persegui-las.



Se os combatentes russos capturarem Bakhmut, seria um raro ganho no campo de batalha após meses de contratempos e poderia permitir-lhes cortar as linhas de abastecimento da Ucrânia e pressionar para outros redutos ucranianos na região de Donetsk.