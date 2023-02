Rússia interrompe fornecimento de petróleo por oleoduto para a Polónia

VARSÓVIA, 25 Fev (Reuters) - A Rússia interrompeu o fornecimento de petróleo para a Polónia, através do oleoduto Druzhba, disse neste sábado (25) Daniel Obajtek, presidente-executivo da refinaria polaca PKN Orlen.

"Estamos efectivamente a garantir o abastecimento. A Rússia interrompeu o fornecimento para a Polónia, para o qual estamos preparados. Apenas 10% do petróleo bruto vem da Rússia e vamos substituí-lo por petróleo de outras fontes", escreveu Obajtek no Twitter.

A PKN Orlen disse que poderia abastecer totalmente as suas refinarias via mar e que a interrupção no fornecimento de gasodutos não afectaria a entrega de gasolina e diesel aos clientes.

A partir de fevereiro, após um contrato com a russa Rosneft expirar, a Orlen tem obtido petróleo por meio de um acordo com a russa Tatneft.

Druzhba foi isento das sanções que a União Europeia impôs à Rússia após a invasão em grande escala da Ucrânia.

O oleoduto, que fornece petróleo à Polónia e Alemanha, bem como à Hungria, República Tcheca e Eslováquia, foi excluído das sanções para ajudar os países com opções limitadas de entregas alternativas.

Após a invasão da Ucrânia e antes que a UE embargasse os suprimentos marítimos da Rússia, a Orlen parou de comprar petróleo e combustíveis russos por via marítima.

O portfólio de suprimentos da empresa agora inclui petróleo da África Ocidental, do Mediterrâneo, do Golfo e do Golfo do México, afirmou.

A Orlen também tem um contrato de fornecimento com a Saudi Aramco a partir de 2022.

Os suprimentos marítimos chegam à Polónia por meio de um terminal de petróleo em Gdansk, no Mar Báltico. A sua capacidade supera os volumes que podem ser processados pelas refinarias polonesas e é em parte usada para fornecer petróleo às refinarias do leste da Alemanha ligadas a Druzhba.