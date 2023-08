Rússia lança ataque com drones contra a Ucrânia durante a noite

A Rússia lançou um ataque noturno com drones contra a Ucrânia, tendo 17 dos veículos não tripulados sido dirigidos para locais no norte, centro e oeste da Ucrânia, informou a força aérea ucraniana no sábado.



A força aérea ucraniana disse que conseguiu abater 15 dos 17 drones Shahed de fabrico iraniano. Não ficou claro o que aconteceu aos dois drones que não foram abatidos.



A Ucrânia, entretanto, saudou a decisão dos EUA de permitir que os aliados Dinamarca e Holanda enviem caças F-16 para a Ucrânia.

O ministro da Defesa ucraniano, Oleksii Reznikov, classificou a decisão de sexta-feira como "uma óptima notícia dos nossos amigos dos Estados Unidos".

Não ficou imediatamente claro quando é que a Ucrânia poderá receber os jactos e os pilotos ucranianos necessitarão de uma formação aprofundada antes de os poderem pilotar.



Os caças não deverão afetar a trajetória da guerra tão cedo, de acordo com as autoridades americanas.

Entretanto, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, visita a Suécia no sábado, onde deverá encontrar-se com funcionários do governo e com o Rei Carl XVI Gustaf e a Rainha Silvia.



Trata-se da primeira deslocação do líder ucraniano à Suécia desde a invasão russa da Ucrânia. A Suécia alterou a sua política de não-alinhamento militar, há muito estabelecida, para apoiar a Ucrânia com armas e outros apoios na guerra contra a Rússia. A Suécia solicitou a adesão à NATO e está em processo de adesão à aliança.



Também no sábado, o Kremlin informou que o Presidente russo Vladimir Putin visitou Rostov on Don, o quartel-general da campanha militar russa na Ucrânia. O líder russo terá recebido informações actualizadas sobre a campanha do Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas russas, Valery Gerasimov, que supervisiona as operações da Rússia na Ucrânia.