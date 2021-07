Quem vai liderar o Haiti após a morte do Presidente Moïse?

Três dias após o assassinato do líder haitiano Jovenel Moise, crescem as dúvidas sobre como o vácuo de poder deixado pela sua morte repentina será preenchido, num país devastado pela violência, sem parlamento funcional e sem processo de sucessão viável.

O que se segue é uma análise do que pode acontecer a seguir no empobrecido país caribenho, que já estava mergulhado numa profunda crise política e de segurança quando o assassinato - cujo motivo ainda não está claro - ocorreu na manhã de quarta-feira.

Três ramos de poder enfraquecidos

Com o poder executivo do Haiti abalado pelo assassinato do Presidente, os outros dois ramos - o legislativo e o judiciário - enfrentam enormes pressões num país afectado por uma grave crise institucional por mais de um ano.

Moïse não organizou eleições desde que chegou ao poder em 2017, deixando o Haiti com apenas dez legisladores eleitos, apenas um terço do Senado, desde Janeiro de 2020.

O seu governo também não tinha nomeado quaisquer substitutos para membros do Conselho Superior da Magistratura Judicial no final dos seus mandatos de três anos - ou após a morte do Presidente do conselho no mês passado por COVID-19.

"No que diz respeito à Constituição, não há possibilidade de encontrar uma solução, pois Jovenel Moïse e a sua equipa fizeram questão de desmantelar todas as instituições", disse Marie Rosy Auguste Ducena, advogada da Rede Nacional de Defesa de Direitos humanos: "Quer você se dirija ao parlamento ou ao judiciário, não há nada."

Duelo para preencher o vazio governante

Apenas algumas horas após o assassinato de Moïse, Claude Joseph, que foi nomeado primeiro-ministro em Abril, anunciou que estava no comando, ao declarar um "estado de sítio" de duas semanas que lhe deu poderes ainda mais amplos.

"A Constituição é clara: tenho que organizar eleições e realmente passar o poder para outra pessoa que seja eleita", disse ele em inglês numa entrevista transmitida neste sábado pela CNN.

A Constituição do Haiti estabelece que, no caso de um Presidente ser incapaz de cumprir as suas funções, o primeiro-ministro assumirá o poder. Poucos dias antes da sua morte, Moïse nomeou Ariel Henry para ser o próximo primeiro-ministro do país.

Essa nomeação, registada na segunda-feira no jornal oficial da República haitiana, levou alguns observadores a questionar a reivindicação de Joseph ao poder.

Enfrentando o perigo real de um vácuo de poder nacional, oito dos dez senadores ainda no cargo assinaram os seus nomes na sexta-feira numa resolução que indicava o líder do Senado Joseph Lambert para ser o Presidente provisório do país.

Eles têm algum apoio dos partidos de oposição, mas a validade do documento - e como ele pode ser aplicado - não é clara.

"Embora não haja como negar que os dez senadores são as únicas dez autoridades eleitas restantes no país, está claro que eles não são representativos do país", disse a analista política haitiana Emmanuela Douyon.

Tropas estrangeiras para fornecer segurança?

Enfrentando o repentino vácuo de poder, Claude Joseph pediu aos Estados Unidos e à ONU que enviassem tropas para proteger locais estratégicos, incluindo portos e aeroportos, mas um alto funcionário da administração dos EUA disse no sábado: "Não há planos de fornecer assistência militar dos EUA em desta vez. "

As Nações Unidas mantiveram um contingente considerável de manutenção da paz no país de 2004 a 2017.

"E desde a partida deles, veja o que está a acontecer: a quase completa gangsterização da nação", disse Douyon.

As gangues armadas aumentaram o seu controle sobre o Haiti desde o início deste ano. Conflitos violentos entre grupos armados no oeste de Port-au-Prince forçaram milhares de residentes temerosos a fugir.

A polícia nacional lançou uma grande operação contra as gangues, em Março, e terminou em fiasco: quatro polícias foram mortos, os seus corpos nunca foram recuperados.

"Se houver necessidade de reforços, será para limpar as fileiras da polícia - para salvar o que pode ser recuperado", disse Douyon.

Deixar os haitianos decidirem

Como líder de facto do país desde quarta-feira, Joseph tem o apoio oficial de Helen La Lime, a representante especial da ONU no Haiti. Mas a sua posição é profundamente condenada por muitos líderes da sociedade civil no país.

"Não cabe a um representante da ONU dizer, 'Este é quem está no comando'", disse Douyon. "Isso lembra-nos os períodos coloniais, e ninguém quer passar por isso novamente."

"Depois que Black Lives Matter, depois de todos esses movimentos exigindo reparações pela escravidão, não é hora de as forças estrangeiras mostrarem que estão a tentar impor soluções aos haitianos", disse ela.