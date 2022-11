Qatar 2022 com várias mulheres na arbitragem

O campeonato do mundo de futebol do Qatar vai ter este ano uma novidade.



Várias mulheres a arbitrarem ou a assistirem na arbitragem dos jogos e uma delas é africana.

Trata-se de Salima Mukansanga do Ruanda, que fez parte da primeira equipa de arbitragem feminina no Campeonato Africano das Nações (CAN).

As outras duas árbitras são Stephanie Frappart de França e Yoshimi Yamashita do Japão, que esteve também em acção no Campeonato Africano das Nações feminino.



No que diz respeito a árbitras assistentes, o Qatar 2022 vai contar com Neuza Back do Brasil, Karen Diaz Medina do México e Kathryn Nesbitt dos Estados Unidos da América.