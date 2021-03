Primeiras vacinas contra a Covid-19 chegam a Cabo Verde na sexta-feira

As primeiras doses de vacinas contra a Covid-19, do consórcio liderado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), Covax, chegam nesta sexta-feira, 12, a Cabo Verde.

O anúncio foi feito pelo Governo em nota que, no entanto, não informa a quantidade das doses dessa primeira tranche, de um total de 108 mil doses da vacina da AstraZeneca/Oxford, produzidas na Índia, e 5.850 doses da Pfizer, que o país irá receber nos próximos tempos.

A chegada das vacinas, acrescenta a nota, é “resultado de um grande trabalho de mobilização do Governo, com comprometimento e sentido de responsabilidade, em colaboração com os parceiros internacionais de desenvolvimento”.

O primeiro- ministro, Ulisses Correia e Silva, o ministro da Saúde e da Segurança Social, Arlindo do Rosário, e representantes de parceiros internacionais estarão presentes no Aeroporto Internacional Nelson Mandela, na cidade da Praia, para receber o carregamento,

Ainda segundo o Executivo, no domingo, 15, será anunciado o arranque da campanha de vacinação a nível nacional.

Até 2023, de acordo com o plano nacional de vacinação aprovado pelo Governo em Fevereiro, serão necessárias 267.293 doses da vacina para a população alvo prioritária, num total de 111.372 pessoas.

A meta é vacinar até 2023 um total de 60% da população, sendo 20% em 2021, 20% em 2022 e 20% em 2023”.

Nesta primeira fase, os alvos prioritários são profissionais de saúde, pessoas com doenças crónicas, idosos, professores, profissionais da hotelaria e do turismo, agentes das fronteiras, polícias, militares e bombeiros são categorias consideradas prioritárias no plano nacional de vacinação aprovado pelo Governo em Fevereiro.

Dados revelados nesta quinta-feira, 11, indicaram mais 40 casos da doença, com o total acumulado a chegar a 15.932 e 155 óbitos.