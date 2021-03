São Tomé Príncipe já tem 24 mil doses da vacina contra a Covid-19

As primeiras 24 mil doses da vacina contra a Covid-19 do consórcio liderado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), Covax, chegaram, esta sexta-feira, 5 , à São Tomé e Príncipe.

A vacinação do primeiro grupo prioritário, que integra médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde, arranca no dia 15 deste mês.

Membros do Governo e representantes do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e da Organizaçāo Mundial da Saúde (OMS) assistiram ao desembarque das caixas frigorificas com as 24 mil doses fabricadas pela Astra Zeneca.

"A chegada das vacinas é um marco importante na luta contra a covid-19 em São Tomé e Príncipe," disse o ministro da Saúde, Edgar Neves.

No total, o país de pouco mais de 200 mil habitantes espera receber 150 mil doses de vacinas no quadro da iniciativa Covax e outras parcerias bilaterais.

Nos últimos dois meses, Janeiro e Fevereiro de 2021, São Tomé e Príncipe registou um aumento exponencial de casos da covid-19.

O país está em estado de calamidade e o Governo prometeu reforço das medidas com um maior controlo por parte das Forças Armadas, devido ao desleixo de uma boa parte da população que até agora não acredita na doença.

Esta sexta feira, o ministério da Saúde anunciou mais uma morte por covid-19 e 28 novos casos positivos da doença, aumentando o total de casos para 1.923. O total de vítimas mortais é agora de 31.