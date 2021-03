Moçambique recebe mais 484 mil vacinas contra a Covid-19

Moçambique vai ter a partir da manhã desta segunda-feira, 8, mais 484 mil vacinas contra a Covid-19, diz uma nota do gabinete do primeiro-ministro, Carlos Agostinho do Rosário.

O lote será recebido por Agostinho do Rosário, no Aeroporto Internacional de Maputo.

Do volume, 384 mil vacinas foram obtidas no âmbito da iniciativa COVAX, coordenada pela Organização Mundial da Saúde. As restantes 100 mil foram doadas pela Índia.

Estas vacinas chegam ao país no dia em que inicia a inoculação de 65 mil profissionais de saúde de primeira linha, usando um lote de 200 mil oferecido pela China.

Entretanto, no último final de semana, Moçambique registou a morte de 13 pessoas por causa da Covid-19, elevando as fatalidades para 693.

No mesmo período, no país de 30 milhões de habitantes, testaram positivo 991 pessoas e recuperaram da doença 537. Os casos activos estäo fixados em 15.147.