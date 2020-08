Presidente francês organiza conferência internacional para arrecadar fundos para o Líbano

O presidente francês Emmanuel Macron sediou uma conferência virtual de doadores internacionais apoiada pelas Nações Unidas, neste domingo, 9, para arrecadar fundos para o Líbano, após uma explosão massiva, no porto de Beirute, na semana passada, que matou, pelo menos, 158 pessoas e feriu cerca de seis mil.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a sua participação por meio de um tweet, na sexta-feira, depois de conversar com Macron e seu homólogo libanês Michel Aoun, dizendo que "todos querem ajudar!"

"Teremos uma teleconferência, no domingo, com o Presidente Macron, líderes do Líbano e líderes de várias outras partes do mundo," disse Trump.

Enquanto isso, os Estados Unidos entregaram ajuda de emergência ao Líbano, incluindo comida, água e suprimentos médicos, sob a direção de Trump. Inicialmente, ele prometeu mais de 17 milhões de dólares em ajuda ao país.