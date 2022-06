Presidente da UE visita a Ucrânia para discutir sua candidatura ao bloco

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, está em Kyiv neste sábado, 11 de Junho, para uma reunião com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, para discutir a reconstrução do país e o progresso em direcção à adesão à União Europeia (UE).



“Farei um balanço do trabalho conjunto necessário para a reconstrução e do progresso feito pela Ucrânia em seu caminho europeu”, disse von der Leyen num post no Twitter. A presidente da Comissão Europeia disse que o seu executivo em breve finalizará a sua opinião sobre se a Ucrânia deve ser candidata à adesão à UE.



“As discussões de sábado vão permitir finalizar a nossa avaliação até ao final da próxima semana”, disse ela ao Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy em Kyiv durante uma visita surpresa.

Zelenskyy disse que o seu país “definitivamente prevalecerá nesta guerra que a Rússia começou, falando de um local não revelado em Kyiv. Num discurso dirigido aos delegados na cimeira de segurança "Shangri-La Dialogue Asia" realizada em Singapura, Zelenskyy disse que a Ucrânia está a lutar para continuar a fornecer alimentos devido ao conflito e que algumas partes do mundo estão a enfrentar “uma crise alimentar aguda e grave e fome” por causa do bloqueio russo.

Zelenskyy 'não queria ouvir' avisos



Na sexta-feira, o Presidente Joe Biden insistiu que a inteligência dos EUA tentou alertar a Ucrânia sobre o perigo iminente de uma invasão russa, mas o Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy “não quis ouvir”.



Biden fez as declarações durante uma arrecadação de fundos em Los Angeles, onde falava sobre o seu trabalho para reunir e solidificar o apoio à Ucrânia enquanto a guerra continua no seu quarto mês.

“Não acontecia nada assim desde a Segunda Guerra Mundial. Eu sei que muitas pessoas pensaram que talvez eu estivesse exagerando. Mas eu sabia que tínhamos dados para sustentar que ele – ou seja, o Presidente russo Vladimir Putin – iria entrar, sair da fronteira.”



Embora Zelenskyy tenha inspirado as pessoas com a sua liderança durante a guerra, a sua preparação para a invasão – ou a falta dela – continua a ser uma questão controversa.



Nas semanas antes do início da guerra, em 24 de Fevereiro, Zelenskyy irritou-se publicamente quando funcionários do governo Biden alertaram repetidamente que uma invasão russa era altamente provável.



Na época, Zelenskyy também estava preocupado com o momento em que o rufar da guerra estava a perturbar a frágil economia da Ucrânia.



Agora, as autoridades ucranianas estão cada vez mais preocupadas com o facto de que o apoio do Ocidente vai diminuir à medida que os seus aliados sofrem “fadiga de guerra”.



Eles temem que a Rússia possa tirar vantagem disso para pressionar a Ucrânia a comprometer-se, algo que o Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy resistiu, dizendo que a Ucrânia buscaria os seus próprios termos de paz.



“A fadiga está a aumentar, as pessoas querem algum tipo de resultado [que seja benéfico] para si mesmas e nós queremos [outro] resultado para nós mesmos”, disse ele.



“É óbvio que a Rússia está determinada a desgastar o Ocidente e agora está a criar a sua estratégia na suposição de que os países ocidentais vão cansar-se e gradualmente começar a mudar a sua retórica militante para uma mais fácil de acomodar”, disse Volodymyr Fesenko, analista político do think tank do Penta Center em entrevista à Associated Press.



Ucrânia: mais armas pesadas



Enquanto isso, a luta ucraniana-russa pelo controle de Sievierodonetsk no leste da Ucrânia continuou na sexta-feira.



Autoridades ucranianas aumentaram seus pedidos por mais armamento, incluindo sistemas de foguetes e artilharia, do Ocidente.



"Esta é uma guerra de artilharia agora", disse Vadym Skibitsky, vice-chefe da inteligência militar da Ucrânia, em entrevista ao jornal britânico Guardian.



“Tudo agora depende do que [o Ocidente] nos dá”, disse Skibitsky. "A Ucrânia tem uma peça de artilharia para 10 a 15 peças de artilharia russa. Nossos parceiros ocidentais nos deram cerca de 10% do que eles têm."



Biden disse na semana passada que os EUA forneceriam à Ucrânia sistemas avançados de foguetes e munições que permitiriam atingir com mais precisão os principais alvos russos.