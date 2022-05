Zelenskyy: Ucrânia precisa de "um suprimento de armas" para combater a Rússia

No seu discurso diário de sábado, o Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy reiterou a necessidade do seu país de armas.



"Trabalhamos todos os dias para reforçar a nossa defesa. Isto é principalmente um fornecimento de armas", disse ele.



"Claro que muito depende dos parceiros. Da sua prontidão em fornecer à Ucrânia tudo o que é necessário para defender a liberdade".



O New York Times relata que a Ucrânia está "recentemente armada com mísseis Harpoon anti-navegação de cruzeiro da Dinamarca", uma vez que a Ucrânia luta para impedir que a Rússia assuma o controlo total da região oriental de Donbas.

Os militares russos dizem ter tomado a cidade ucraniana oriental de Lyman, um importante centro ferroviário na região de Donetsk. A captura poderia assinalar uma mudança de ímpeto na guerra da Ucrânia.



"Na sequência das acções conjuntas das unidades das milícias da República Popular de Donetsk e das forças armadas russas, a cidade de Krasny Liman foi inteiramente libertada dos nacionalistas ucranianos", disse o Ministério da Defesa russo num comunicado, utilizando o nome russo para Lyman. A reivindicação não foi confirmada.



No sábado, a Rússia disse também ter testado com sucesso mísseis hipersónicos. O Ministério da Defesa disse que o míssil de cruzeiro hipersónico Zircon viajou 1.000 quilómetros e "atingiu com sucesso" um alvo no Árctico.



Assumir o controlo de Lyman prepararia o terreno para a Rússia iniciar a próxima fase da sua ofensiva na região de Donbas. A cidade está localizada 40 quilómetros a oeste de Sievierodonetsk, a maior cidade de Donbas ainda detida pelas forças ucranianas.



Sievierodonetsk, um dos principais focos da ofensiva de Moscovo, está agora sob forte agressão. O governador da região de Luhansk, que juntamente com Donetsk compõe as Donbas, disse na sexta-feira que as tropas russas entraram em Sievierodonetsk.



"Se a Rússia conseguisse assumir estas áreas, seria muito provavelmente vista pelo Kremlin como um feito político substancial e seria retratada ao povo russo como justificando a invasão", disse no sábado o Ministério da Defesa britânico.



A região oriental de Donbas é o coração industrial da Ucrânia e Zelenskyy acusou Moscovo de ter levado a cabo um "genocídio" nessa região.



No seu discurso de vídeo nocturno de sexta-feira, Zelenskyy disse que a Ucrânia irá defender "tanto quanto os nossos actuais recursos de defesa o permitirem".



Num tom desafiador contra a ofensiva da Rússia no leste da Ucrânia Zelenskyy disse: "Se os ocupantes pensam que Lyman ou Sievierodonetsk serão deles, estão enganados. Donbas será ucraniano''.



Ucrânia quer foguete avançados



Há semanas que a Ucrânia tem vindo a implorar junto dos EUA que se obtenham Sistemas de Foguete de Lançamento Múltiplo de fabrico americano, ou MLRS, que são mais poderosos e mais manobráveis do que os howitzers e outros sistemas de artilharia que Washington e o Ocidente têm fornecido até à data.



Estes apelos só se tornaram mais fortes à medida que as forças russas avançaram na Ucrânia oriental, fazendo o que altos funcionários da Defesa dos EUA descreveram como "ganhos incrementais" numa luta que contou em grande parte com a artilharia e outros chamados disparos de longo alcance.

"Estamos atentos e conscientes de que a Ucrânia pede em privado e publicamente o que é conhecido como Sistema de Foguete de Lançamento Múltiplo", disse o secretário de imprensa do Pentágono, John Kirby, aos repórteres. "Mas não me vou antecipar a uma decisão que ainda não tenha sido tomada".



"Estamos em constante comunicação com eles sobre as suas necessidades", acrescentou ele. "Estamos a trabalhar todos os dias para levar armas e sistemas para a Ucrânia, e todos os dias há armas e sistemas a entrar na Ucrânia que os estão a ajudar, literalmente, na luta".



Há, no entanto, algumas indicações de que os funcionários dos EUA podem estar prontos a enviar o MLRS da Ucrânia para ajudar a fazer recuar a mais recente ofensiva russa.



Vários funcionários dos EUA, falando à CNN na condição de anonimato, disseram que a administração Biden está inclinada a enviar algum MLRS para a Ucrânia, com um anúncio possível na próxima semana.



O principal oficial militar da Ucrânia, o Tenente-General Valery Zaluzhny, levou na quinta-feira ao Telegrama, pedindo "armas que nos permitam atingir o inimigo a uma grande distância".