Presidente da CASA-CE quer reformas do estado para pastores das igrejas

O presidente da coligação eleitoral angolana, CASA-CE, Manuel Fernandes, que trabalhou no último sábado, 30, na província do Uíge, prometeu que em caso de vencer as eleições, o seu governo vai trabalhar para promover reformas constitucionais com destaque para a religião, autoridades tradicionais e no combate à corrupção.

Manuel Fernandes quer reformas para os pastores das igrejas, independência dos poderes tradicionais e uma alta entidade de combate à corrupção.

"Os nossos pastores quando vão à reforma não tem uma segurança social, o nosso governo vai inverter o quadro, os pastores têm uma missão fundamental, em educar a sociedade a amar o próximo como a ti mesmo, e por isso esse papel tem que ser encarado com toda responsabilidade", disse Manuel Fernandes.

O político, prometeu ainda a criação de um instituto autónomo do poder tradicional em Angola para dar assistência às autoridades tradicionais.

"Nós estamos a propor criar um instituto que vai representar o poder tradicional autónomo, organizado do topo a base e com a independência funcional e até financeira para evitar que o poder político interfira e ordene no poder tradicional", referiu.

O combate à corrupção e o aumento da oferta de emprego com mais realce para a juventude é também uma das propostas de Manuel Fernandes, que concorre à presidência da república pela primeira vez.

"Estamos a propor a criação de um alto comissário nacional contra a corrupção, que terá a responsabilidade de conduzir toda política administrativa do governo da CASA-CE, tendente a combater este mal que é a corrupção", concluiu.