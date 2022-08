“Guerra das bandeiras” marca campanha eleitoral em Malanje

Em Malanje os partidos políticos acusam-se mutuamente de estarem envolvidos em campanhas para retirar bandeiras e símbolos políticos dos seus adversários das ruas da cidade

Embora as queixas se limitem até agora à cidade de Malanje todos admitem que “a guerra das bandeiras” se alastra por outras zonas da província.

O secretário provincial do Partido de Renovação Social, (PRS) em Malanje, Balduíno Telmo Daniel, disse que as bandeiras do seu partido na zona da Vila Matilde foram retiradas “num total de 20 bandeiras”.

O segundo secretário provincial do MPLA, Manuel Carvalho da Costa, acusou “partidos políticos que estão todas as noites a retirar as nossas bandeiras” a repensarem as suas actividades.

“A bandeira não vota é apenas engalanamento, em vez de retirar coloquem as vossas”, disse apelando depois aos militantes do MPLA a continuarem a actuar em paz.

Uma fonte próxima do Comando Provincial da Polícia Nacional sem gravar entrevista confirmou à VOA, que nenhum dos partidos em Malanje denunciou nos últimos dias o roubo de material de propaganda, mas admite que o colorido não é o mesmo em algumas artérias da cidade de Malanje e sedes municipais.