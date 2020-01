Portugal e Namíbia pronunciam-se sobre Isabel dos Santos

A Namíbia disse não ter recebido ainda qualquer pedido das autoridades angolanas para congelar interesses que a empresária Isabel dos Santos possa ter no país.

Isto ao mesmo tempo que as autoriades portuguesas confirmaram estar a investigar possíveis irregularidades das empresas da filha do ex presidente angolano em Portugal.

Na Namibia Isabel dos Santos é propietária de 42,5% do banco BIC Namibia mas o governador do banco central namibiano Ipumbu Shimi disse que o congelamento dos bens de Isabel dos Santos em Angola não vai afectar para já as suas actividades na Namibia.

“Deve ser levado em conta que o banco BIC Namibia Limited é propriedade de diversos accionistas e o Banco da Namibia desconhece qualquer desenvolvimento que de momento possa ameaçar a estabilidade do BIC Namibia”, disse o governador do banco central Ipumbu Shiimi numa declaração enviada ao jornal The Namibian.

O governador do Banco da Namibia disse ainda que as autoridades angolanas “não contactaram o Banco da Namibia em relação ao Banco BIC Namibia Limited”.

EmPortugal as autoridades confirmaram que o Departamento Central de Investigação e Acção Penal, DCIAP, está a investigar as operações financeiras de Isabel dos Santos em Portugal na sequência de uma queixa apresentada pela antiga deputada ao parlamento europeu Ana Gomes.

Recentemente Isabel dos Santos apresentou uma queixa contra Ana Gomes por difamação.

A queixa agora apresentada por Ana Gomes diz respeito à origem de fundos e transferências efectuadas em Portugal.