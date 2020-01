Juristas "advertem" Isabel dos Santos a ponderar bem a defesa ao arresto dos bens

A empresária angolana Isabel dos Santos assegurou, em recentes declarações citadas no jornal inglês Financial Times, que prepara uma reposta legal contra o que disse ser uma tentativa de João Lourenço de desmantelar os seus negócios e “apagar o legado” de 38 anos da Presidência do pai, José Eduardo dos Santos.

Analistas advertem que Isabel dos Santos tem de ser habilidosa” na “resposta legal” que pretende apresentar à justiça sob pena de “deixar tudo a perder”.

Em Luanda, o responsável da associação “Mãos Livres”, Salvador Freire considera que as declarações de Isabel dos Santos sugerem a politização do arresto judicial o que, em seu entender, pode vir a prejudicar a família Dos Santos no seu todo.

Freire sustenta que a empresária devia aguardar pela abertura do processo principal durante o qual ela terá o direito de se defender.

“O que ela está a fazer é politiquice, o que não preocupa o sistema de justiça angolano”, sublinha.

Por seu turno, o jurista Lindo Bernardo Tito é de opinião que Isabel dos Santos deve assumir a dívida para com o Estado e assegurar que não há o receio de perda do património “ou impugnar o processo de arresto dizendo que a dívida não existe”.

O jurista acrescenta que se usar outros mecanismos, a empresária corre o risco de ver o processo passar do cível para o judicial, “o que poderá ditar a perda definitiva dos seus bens”.