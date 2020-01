Isabel dos Santos prepara resposta legal ao tribunal

A empresária Isabel dos Santos prepara uma resposta legal contra o que ela alega ser uma “caça às bruxas motivada politicamente” pelo Presidente João Lourenço.

Em declarações citadas no jornal inglês Financial Times, após o que ela denominou de “dias pouco tempestuosos", a filha de José Eduardo dos Santos garante que prepara uma reposta legal contra o que disse ser uma tentativa de Lourenço de desmantelar os seus negócios e "apagar o legado" de 38 anos da Presidência do pai.

"Todo mundo na nossa família percebe que o Presidente Lourenço luta contra o ex-Presidente dos Santos", reiterou Isabel dos Santos que disse não ter dúvidas sobre a forma como ele "escolhe as crianças".

A reacção de Isabel dos Santos dá continuidade a uma série de entrevistas que tem concedido à impenssa na qual tem refutado a decisão do Tribunal Provincial de Luanda de congelar mais mil mil milhões de dólares em empréstimos contraídos junto Estado.

Em entrevista à VOA, a empresária Santos acusou o Presidente angolano, João Lourenço, de fechar mais de 50 contratos, desde 2017, no valor de três m lmilhões de dólares sem licitação e de conduzir uma campanha selectiva em nome da luta contra a corrupção.

Santos lembrou que Lourenço dedicou sempre as melhores palavras ao pai, José Eduardo dos Santos, mas, depois de assumir o poder, decidiu que há uma família que deve ser condenada por tudo o que passou em Angola.

“Penso que o Presidente João Lourenço fez uma escolha selectiva para a sua luta contra a corrupção. Eu apoio o combate à corrupção, mas o que eu condeno é a forma selectiva que escolheu apenas para suportar a sua campanha”, apontaou a empresária.

Isabel dos Santos pediy respeito pelos privados e lembra que nunca trabalhou para o Estado, ao contrário do que acontece com João Lourenço, que foi governador, secretário-geral do MPLA e ministro da Defesa.

cusações feitas no tribunal e reafirmou que milhares de pessoas podem podem estar em risco de perder empregos.