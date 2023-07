Polícia da moralidade regressa às ruas das cidades iranianas

No Irão as autoridades anunciaram o regresso às ruas das cidades do país da polícia da moralidade encarregada de garantir que as mulheres usam os véus que as autoridades dizem ser mandatado pela lei Islâmica.

A presença da polícia da moralidade nas ruas práticamente terminou depois de manifestações anti governamentais através do país provocadas pela morte o ano passado de Mahsa Amini de 22 anos de idade que tinha sido detida pela polícia da moralidade por alegadamente não usar corrctametne o véu. Amini foi alegadamente agredida pelos agentes da polícia da moralidade antes de morrer.

Saeed Montazer al-Mahdi, porta voz das Forças de Aplicação da lei , FARAJA, disse que a decisão de fazer regressar a polícia da moralidade foi tomada em resposta “a exigências do público , pedidos de diversos grupos sociais e instituições e o enfâse do presidents e do sistema judicial”.

O porta voz disse que todos os individuos que desafiarem normas sociais e aqueles que exibirem “ vestimentos não tradiocnais” serão tratados de acordo com a lei

.