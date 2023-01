Irão enforca dois homens acusados de matar um agente de segurança durante os protestos

O Irão enforcou dois homens no sábado por alegadamente terem morto um membro das forças de segurança durante os protestos a nível nacional que se seguiram à morte, a 16 de setembro, de Mahsa Amini, uma mulher curda iraniana de 22 anos.



Os dois homens executados no sábado tinham sido condenados por matar um membro da milícia das forças paramilitares de Basij. Três outros foram condenados à morte no mesmo caso, enquanto 11 receberam sentenças de prisão.

"Mohammad Mehdi Karami e Seyyed Mohammad Hosseini, principais autores do crime que levou ao martírio injusto de Ruhollah Ajamian, foram enforcados esta manhã", disse o magistrado numa declaração levada a cabo pela agência noticiosa oficial IRNA.



As últimas execuções elevam a quatro o número de manifestantes oficialmente conhecidos por terem sido executados no rescaldo da agitação.

A Amnistia Internacional (AI) afirmou no mês passado que as autoridades iranianas estão a procurar a pena de morte para pelo menos 26 outros, naquilo a que chamou "julgamentos fraudulentos concebidos para intimidar os manifestantes na revolta popular que abalou o país".



A AI disse que a todos aqueles que enfrentam sentenças de morte tinha sido negado o direito a uma defesa adequada e o acesso a advogados da sua escolha. Os grupos de direitos dizem que os arguidos tiveram de confiar em advogados nomeados pelo Estado que pouco fazem para os defender.



A Amnistia disse que o tribunal que condenou Karami, um campeão de karaté de 22 anos de idade, se baseou em confissões forçadas.



O advogado de Hosseini, Ali Sharifzadeh Ardakani, disse num tweet de 18 de Dezembro que Hosseini tinha sido severamente torturado e que as confissões extraídas sob tortura não tinham qualquer base legal.



Ele disse que Hosseini foi espancado enquanto as suas mãos e pés eram amarrados, pontapeados na cabeça até desmaiar, e sujeito a choques eléctricos em diferentes partes do seu corpo.



O Irão nega que as confissões sejam extraídas sob tortura.



Mahsa Amini morreu sob custódia em setembro depois de ter sido preso pela polícia de moralidade, aplicando as leis do código de vestuário obrigatório da República Islâmica. Os protestos que se seguiram representam um dos maiores desafios para a República Islâmica desde a sua criação em 1979.



O Líder Supremo Ayatollah Ali Khamenei nomeou no sábado, 7 de janeiro, o oficial da polícia de linha dura Ahmad Reza Radan como o novo comandante da polícia nacional, informou a imprensa estatal.