Petro de Luanda assume favoritismo na sua estreia na BAL vencendo o AS Police do Mali

Com uma exibição de grande nível, o Petro de Luanda entrou a vencer na primeira edição da Basketball Africa League (BAL) ao derrotar o AS Police do Mali por 84-66, em partida da primeira jornada do Grupo B da competição que decorre no Kigali Arena, na capital do Ruanda.

A equipa orientada pelo brasileiro José Neto que persegue o terceiro troféu continental vincou o estatuto de forte candidato ao título desde o primeiro quarto em que saiu em vantagem, 29-9, 20 pontos de diferença que levaram o treinador a rodar o seu banco de suplentes, o que permitiu uma recuperação da equipa maliana que nos dez minutos seguintes conseguiu melhorar a sua prestação e marcar 28 pontos contra 20 do campeão angolano, fixando o resultado em 48-37.

Mas na segunda parte entraram em cena os jogadores mais experientes do Petro que voltaram a colocar a equipa com uma margem folgada, não dando grandes hipóteses à equipa maliana de discutir o resultado do jogo.

Ao cabo de 30 minutos os angolanos já venciam por 70-45 e nos últimos dez minutos o AS Police voltou a estar bem ao marcar 21 pontos contra 14 da turma angolana, que mesmo assim não deixou escapar a vitoria por esclarecedores 18 pontos de diferença.

Com um duplo-duplo, ou seja 17 pontos e igual número de ressaltos, Jone Pedro foi a melhor unidade em campo dos angolanos, tendo apenas sido superado em pontos pelo maliano Mamadou Keita que anotou 19 pontos. Valdelício Joaquim, com 16 pontos e 5 ressaltos, foi outra unidade que esteve a bom nível na equipa do Petro de Luanda que volta a entrar em cena na próxima quinta-feira defrontando a turma do FAP dos Camarões.