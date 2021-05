Ferroviário de Maputo lutou mas caiu diante do Zamalek na estreia da BAL

O Ferroviário de Maputo estreou-se com derrota na Basketball África League ao não resistir diante do Zamalek, do Egipto, que venceu por 71-55, em jogo a contar para a primeira jornada do Grupo C, desta primeira prova profissional da bola-ao-cesto africano.

A formação de Milagre Macome deu uma boa resposta na primeira parte, na qual registou o parcial de 16-13 no final do primeiro quarto e de 18-20 no segundo período, fazendo com que ao intervalo o resultado fosse de 34-33.

Contribuiu muito para uma boa exibição dos “locomotivas” de Maputo na primeira parte a prestação do extremo Álvaro Masa que da linha de três pontos foi mantendo viva a chama da equipa moçambicana em discutir o jogo.

No terceiro quarto, depois de um início equilibrado, a experiência do Zamalek do Egipto veio ao de cima e conduzido pelo base-armador Walter Hodge que, através dos lançamentos exteriores, conseguiu puxar a turma egípcia para uma vantagem folgada que no final desta etapa estava em 49-42.

Na última etapa da partida o Zamalek mostrou porquê é um dos candidatos à conquista do título, pois facilmente conseguiu ampliar a sua vantagem perante uma equipa moçambicana que apresentava baixos índices de concretização que se situou em 29% em termos de lançamentos de campo. No final a vitória por 71-55, ou seja, 16 pontos de diferença foi inquestionável tendo em conta as diferenças de ritmo competitivo entre as duas equipas.

O Ferroviário de Maputo volta a jogar na próxima quarta-feira diante do AS Douanes do Senegal que no jogo da primeira jornada derrotou ao GS Petroliers da Argélia por 92-76.