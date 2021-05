Petro de Luanda é medalha de bronze da Basketball África League

O Petro Atlético de Luanda conquistou a medalha de bronze da edição pioneira da Basketball África League ao derrotar os anfitriões do Patriots BBC do Ruanda por 97-68, no jogo de atribuição do terceiro lugar da competição, que termina este domingo em Kigali.

Tal como se antevia, o campeão angolano não teve dificuldades para controlar a marcha do marcador, perante os Patriots BBC, cuja qualificação para as meias-finais foi feita à custa dos representantes moçambicanos nesta prova, o Ferroviário de Maputo, numa partida em que os lusófonos contestaram a actuação da equipa de arbitragem.

É assim que no primeiro quarto os petrolíferos já venciam por 24-14 e nos dez minutos seguintes registou-se um parcial de 29-23, que colocou o resultado em 53-37, 16 pontos, que espelhavam o desnível entre as duas equipas.

Pontaria afinada

O Petro demonstrou estar de pontaria afinada, pois conseguiu níveis interessantes nos lançamentos de campo, particularmente na linha dos três pontos, com o poste Valdelício Joaquim (foi o melhor marcador da partida com 21 pontos) a abandonar o jogo interior e apostar nos lançamentos, tendo terminado a partida com cinco lançamentos concretizados em seis tentados.

Grande parte desses lançamentos de Joaquim foram arremessados no terceiro quarto, que terminou com o resultado de 80-50.

No último quarto, o Petro reduziu a intensidade do jogo. O treinador José Neto deu mais tempo a jogadores do banco de suplentes, o que permitiu ao Patriots melhorar a sua prestação chegando a um parcial de 17-18, colocando o resultado final em 97-68.

Além da prestação de Valdelício Joaquim, que foi o melhor marcador, há a destacar a actuação de Carlos Morais (13 pontos e quatro assistências), Ryan Richard (13 pontos e 5 ressaltos), Childe Dundão (12 pontos, seis ressaltos e duas assistências) e Leonel Paulo (nove pontos e cinco ressaltos).