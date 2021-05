Petro de Luanda falha acesso à final da BAL Zamalek foi mais forte

Equilíbrio foi o que marcou os primeiros dez minutos, com a partida a terminar igualada a 24 pontos. Porém, no segundo quartos os egípcios começaram a construir uma vantagem assinalável, graças a parcial de 31-15, que colocou o resultado em 55-39.

Com 14 pontos a separaram as duas equipas, o Petro teve nova entrada em falso no terceiro quarto em que o Zamalek esticou a vantagem para 22 pontos de diferença, 66-44, a maior registada na partida e que colocava a situação dos angolanos cada vez mais complicada.

Conduzidos por Walter Wallace, que foi o melhor marcador do encontro com 19 pontos, o Zamalek foi dominando o encontro e controlando a marcha do marcador que sempre esteve a seu favor.

Ainda que Carlos Morais (18 pontos em toda partida), tenha colocado toda sua experiência em campo, esse esforço acabou por ser inglório para o Petro de Luanda que não conseguiu reverter a desvantagem que no final da contenda se fixou em 18 pontos de diferença, ou seja 89-71.

Depois de perder o acesso à final da Basketball África League o Petro Atlético de Luanda vai disputar este domingo o terceiro lugar da competição, diante do Patriots BBC do Ruanda que na outra meia-final perdeu o jogo que disputou com o Union Sportive Monastir da Tunísia por 87-46.

A final da competição também terá lugar no domingo e envolvera as equipas do Zamalek do Egipto e US Monastir da Tunísia, duas equipas que tem uma prestação imaculada nesta competição, ou seja, em cinco jogos alcançaram igual número de vitórias.