Pelo menos seis mortos e dezenas de feridos em explosão em Istanbul

Pelo menos seis pessoas morreram uma pessoa morreram e 53 outras ficaram feridas numa explosão numa das principais ruas na cidade de Istanbul na Turquia.

O presidente Recep Tayyip Erdogan disse tratar-se de “um ataque hediondo” e disse que aqueles que levam a cabo ataques contra a Turquia não terão sucesso

Indicou contudo que a origem da explosão ainda não está totalmente esclarecida.

"O nosso povo poder estar certo que os culpados deste ataque serão punidos como merecem", disse o presidente acrescentando que informações iniciais indicam que "uma mulher jogou um papel" no ocorrido.

"Seria errado dizer tratar-se sem dúvida de um ataque terrorista mas os desenvolvimentos iniciais e inteligência inicial do meu governador é que cheira a terrorismo", acrescentou

"It would be wrong to say this is undoubtedly a terrorist attack but the initial developments and initial intelligence from my governor is that it smells like terrorism," Erdogan said

Como é costume a rua Istiklal estava cheia de pessoas, incluindo turistas mas de momento desconhece –se se há estrangeirso entre as vítimas.

Inicialmente as autoridades tinham afirmado desconhceer as causas da explosão que causou pânico na conhecida rua, levando ambulâncias ao local.

Pelo menos um helicóptero da polícia sobrevvou o local