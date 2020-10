Os Jogos Olímpicos não podem ser “espaço de manifestações”, diz Thomas Bach 

O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, disse que os Jogos Olímpicos não são sobre política e devem evitar se tornar um "espaço de manifestações".

Tendo como pano de fundo o movimento Black Lives Matter para protestar contra a injustiça racial, aumentaram, este ano, os pedidos para uma mudança na Regra 50 da Carta Olímpica, que proíbe qualquer forma de protesto político durante os Jogos.

O chefe do Atletismo Mundial, Sebastian Coe, defendeu, no início deste mês, que os atletas devem ter o direito de fazer gestos de protesto político durante os Jogos, ao contrário da política oficial do COI.

Politicamente neutros

"Os Jogos Olímpicos são, em primeiro lugar, sobre desporto. Os atletas personificam os valores de excelência, solidariedade e paz", escreveu Bach no The Guardian.

“Eles expressam essa inclusão e respeito mútuo também por serem politicamente neutros no campo de jogo e durante as cerimônias. Às vezes, esse foco no desporto precisa de ser conciliado com a liberdade de expressão de que todos os atletas também desfrutam nos Jogos.

"O poder unificador dos Jogos só pode se desenvolver se todos mostrarem respeito e solidariedade uns com os outros. Caso contrário, os Jogos vão cair em mercado de manifestações de todos os tipos, dividindo e não unindo o mundo."

Bach disse que viveu a "impotência política" do desporto quando a Alemanha Ocidental estava entre vários países a boicotar os Jogos de Moscovo de 1980.

"Como presidente da comissão de atletas da Alemanha Ocidental, me oponho veementemente a esse boicote, porque nos puniu por algo com que não tínhamos nada a ver - a invasão do Afeganistão pelo exército soviético", - escreve Bach, vencedor do ouro em esgrima, em Montreal, em 1976.

"Não é nenhum consolo que, no final das contas, provamos estar certos de que esse boicote não apenas puniu os errados, mas também não teve nenhum efeito político ... o exército soviético ficou mais nove anos no Afeganistão.

"Os Jogos Olímpicos não são sobre política. O COI, como organização civil não governamental, é estritamente politicamente neutra em todos os momentos."

A pandemia da COVID-19 forçou o COI a remarcar para 2021 os Jogos de Tóquio.