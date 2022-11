Neymar fora da fase de grupos do Mundial

O jogador da seleção brasileira Neymar não vai jogar nos dois próximos jogos da fase de grupos devido à lesão que sofreu no jogo contra a Sérvia na quinta-feira, 24, em que o Brasil ganhou por 2-0.

O lateral direito Danilo também está fora da fase de grupos devido à lesão.

“Os exames mostraram uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito do Neymar, junto com um pequeno edema ósseo e uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo do Danilo”, disse o médico Rodrigo Lasmar.

Ele pediu calma aos brasileiros e afirmou que ambos continuam em tratamento

“Já podemos adiantar que não teremos os dois jogadores para o próximo jogo, mas eles permanecem em tratamento com nosso objetivo de tentar recuperar a tempo para essa competição”, concluiu o médico.

A selecção canarinha joga na segunda-feira, 28, contra a Suíça.

No Mundial de 2014, no Brasil, Neymar foi afastado da segunda fase da prova depois de ter uma costela fracturada por um adversário e em 2018, na Rússia, chegou também com algumas dificuldades físicas após ter sido submetido a uma cirurgia três meses antes.