Com dois golos de Richarlison, a seleção brasileira estreou a sua participação no Mundial com vitória (2-0) frente à Sérvia. O segundo golo do nº9, pode dizer-se, foi até agora o golo mais bonito da competição que está a acontecer no Qatar. Sérvia e Brasil estão no grupo G com a Suíça e os Camarões