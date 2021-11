Africano-americano escravizado criou o whisky mais popular do mundo

Jack Daniel's é a marca de whisky mais popular do mundo, mas até recentemente, poucas pessoas sabiam que a bebida foi criada por Nathan "Nearest" Green, um homem negro escravizado que foi o mentor de Daniel.

"Sempre soubemos", diz Debbie Staples, uma tataraneta de Green, que ouviu a história da sua avó. ... "Ele fez o whisky, e ensinou Jack Daniel. E as pessoas não acreditaram ... é doloroso". Não sei se foi por ele ser um homem Negro".

Mas as pessoas acreditam agora - em grande parte porque a Brown-Forman Corporation, proprietária do Jack Daniel's Tennessee Whiskey, reconheceu o papel fundamental que Green desempenhou no desenvolvimento da marca.

"A verdade é que o“Nearest” Green foi o primeiro destilador principal do whisky Jack Daniel's", diz Matt Blevins, director global da marca Jack Daniel's Tennessee Whiskey. "Estamos muito orgulhosos desta história e estamos muito empenhados em ampliá-la e em reconhecer isso. No passado, não a ampliámos da forma que podíamos ter em épocas anteriores, mas estamos a falar do futuro e a avançar".

O primeiro destilador-mestre negro conhecido da América

A história começa em Lynchburg, Tennessee, actual sede da Destilaria Jack Daniel's. Em meados do século XIX, os escravagistas de Green contrataram-no a um pregador local chamado Dan Call. Green, que tinha reputação como um hábil destilador, fez whisky para Call, utilizando um processo de filtragem de carvão de cana de açúcar que se crê ter tido origem na África Ocidental. Daniel, um jovem que trabalhou para Call, tornou-se aprendiz de Green e aprendeu a técnica especial que deu ao whisky do Tennessee o seu sabor suave.

Após a emancipação em 1863, quando todas as pessoas escravizadas foram libertadas, Daniel comprou a destilaria de Call e contratou Green como o primeiro destilador mestre de Jack Daniel's Distillery.

"O melhor conhecimento que temos é que eles tinham uma espécie de relação de mentor- aprendiz, e eu diria, uma amizade", diz Blevins. "As histórias que foram passadas [falam] do cuidado que Jack Daniel teve em reconhecer sempre... a família Green".

Não há fotografias conhecidas de Green, mas há uma de Daniel com o filho de Green, George, sentado ao lado de Daniel, em vez de ser relegado para Segundo plano.

"Essa fotografia mostra o respeito que tinham uns pelos outros e pelas suas famílias", diz Stefanie Benjamin, professora assistente de gestão turística na Universidade do Tennessee, em Knoxville. "Não só ser permitido (estar) nessa fotografia, mas também ser posicionado em primeiro plano e sentado mesmo ao lado do próprio Jack Daniel".

Procurar a verdade

O papel de Green na história da marca foi descoberto por uma escritora e empresária chamada Fawn Weaver, que ficou fascinada com a contribuição não mencionada de Green para o whisky mais popular do mundo. Após extensa pesquisa, incluindo entrevistas com os descendentes de Green, Weaver partilhou a sua documentação com a companhia.

"Fiquei agradavelmente surpreendido quando abraçaram a minha investigação e actualizaram os seus registos para reflectir isso", disse Weaver à VOA via e-mail. "Penso que disse muito sobre o carácter da sua empresa que eles actuaram rapidamente para corrigir o rumo".

Jack Daniel incorporou as contribuições de Green na história oficial da marca, mas a de Weaver foi um passo em frente. Ela investiu 1 milhão de dólares do seu próprio dinheiro para estabelecer o Uncle Nearest Premium Whiskey, que é agora a marca americana independente de whisky de mais rápido crescimento na história dos Estados Unidos.

O destilador principal da empresa é Victoria Eady Butler, tataranneta de Green.

"O Uncle Nearest é o whisky ou bourbon americano mais apreciado de 2019, 2020 e 2021, e o facto de ser da mesma linha da mistura do Nearest Green e de aprovar o que entra nas nossas garrafas é algo em que me admiro regularmente", diz Weaver. "Victoria é absolutamente natural quando se trata de mistura, e ver o seu trabalho é ver algo muito próximo da perfeição".

Empresa familiar

Sete gerações da família Green trabalharam na Destilaria Jack Daniel's, uma tradição que continua até hoje com Staples e dois dos seus irmãos. Mas a família Green não beneficiou quando a família Daniel vendeu a destilaria Jack Daniel à Brown-Forman por 20 milhões de dólares em 1956.

"Embora eles [a família Green] estivessem muito bem em termos financeiros [nos anos 1800] naquela época, não eram os proprietários ou co-proprietários da destilaria Jack Daniel's", diz Benjamin. "E assim, esses milhões de dólares foram passados através de gerações da família Jack Daniel, e não necessariamente da família Green".

O Uncle Nearest Premium Whiskey de Weaver juntou forças com Jack Daniel's para lançar um programa que fornece apoio, perícia e recursos aos empresários afro-americanos que entram na indústria das bebidas espirituosas.

Debbie Staples diz que a sua família está emocionada por o seu trisavô estar finalmente a ser reconhecido.

"É um bocado espantoso ... e estamos tão orgulhosos", diz Staples. "E pensar que daqui até África, essa receita vai até ao passado. E pensar que ele desempenhou um papel tão importante no estabelecimento desta empresa. Por vezes parece irreal. Realmente parece".

Por causa da tenacidade da Weaver, a história de Green, embora não contada durante mais de um século, não será perdida para a história. Mas não é esse o caso de tantas outras histórias de realizações e contribuições negras para o país.

"Parte de contar a sua história e partilhar o seu legado é dar crédito e atenção a uma pessoa que, se não fosse por ele, não teríamos o uísque Jack Daniel's como o conhecemos hoje", diz Benjamin. "Mostra mais um exemplo de como pessoas anteriormente escravizadas, negros, afro-americanos que realmente construíram este país, são deixados de fora da narrativa dominante que contamos".