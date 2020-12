Mundo regista mais de 75 milhões de casos de Coronavírus

Mais de 75 milhões de pessoas em todo o mundo contraíram o coronavírus, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins, divulgados neste sábado, 19.

Os EUA lideram a lista como o país com mais casos, 17,5 milhões; A Índia vem em segundo, com mais de 10 milhões, seguida pelo Brasil, com 7,1 milhões.

Médicos estagiários fizeram um protesto, na sexta-feira, no Centro Médico de Stanford, em Palo Alto, na Califórnia, porque eles e outros profissionais médicos de primeira linha, incluindo enfermeiras e terapeutas respiratórios, foram excluídos da vacinação.

O centro pediu desculpas e prometeu remediar a situação "imediatamente".

A imprensa estatal turca disse que oito pessoas morreram num incêndio que eclodiu numa unidade de terapia intensiva onde pacientes da COVID-19 estavam a ser tratados.

A agência de notícias Anadolu disse que o incêndio começou no sábado, 18, quando um cilindro de oxigênio explodiu no Hospital Universitário Sanko, em Gaziantep, no sul do país.

Um comunicado do hospital disse que outros 14 pacientes foram transferidos para outros hospitais.

Vacinas

Zeng Yixin, vice-ministro da Comissão Nacional de Saúde da China, disse hoje que o país se concentrará na vacinação de grupos de alto risco nos próximos meses antes de começar a vacinar o público em geral.

E a Organização Mundial de Saúde (OMS) disse que obteve acesso a dois mil milhões de doses de várias vacinas contra o coronavírus.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que o acesso às vacinas garante que cerca de 190 países serão capazes de inocular a sua população “durante o primeiro semestre do próximo ano”.