Cabo Verde sem festas públicas de fim-de-ano e Natal com reuniões familiares limitadas

O primeiro-ministro de Cabo Verde anunciou que o seu Governo vai iniciar a campanha de vacinação contra a Covid-19 no primeiro trimestre de 2021, sem no entanto avançar mais detalhes.

“O Plano Nacional de Vacinação já foi aprovado pelo Governo e será apresentado publicamente brevemente”, afirmou Ulisses Correia e Silva numa mensagem à nação nesta terça-feira, 15, na qual garantiu haver negociações com parceiros para financiamento e aquisição de vacinas.

Com o número de casos a diminuir, o que pode indicar um maior controlo da situação, Correia e Silva alertou, no entanto, para os perigos que podem advir das comemorações de Natal e de fim-de-ano.

Enquanto as celebrações públicas por ocasião de 31 de dezembro e 1 de janeiro estão proibidas, o primeiro-ministro fez um apelo para contenção das famílias nos festejos de Natal.

“Quer dizer em família, em casa, preferencialmente entre coabitantes, ou seja, pessoas da mesma família, até um máximo de 15 pessoas, de modo a minimizar os riscos de propagação do contágio”, defendeu Ulisses Correia e Silva, lembrando ainda que, ao contrário dos anos anteriores, as celebrações “não vão ser com festas, beijos e abraços, porque ainda estamos sob o efeito da pandemia”.

“Faremos, sim, as celebrações, mas sem festas públicas ou em espaços públicos que normalmente são destinados às festividades do Natal e da passagem de ano. Normalmente, as festas que são realizadas pelos municípios nas diversas partes do país não serão permitidas”, anunciou o Chefe do Governo cabo-verdiano.

O país tem actualmente 211 casos activos e um acumulado de 11.361 casos, dos quais 110 terminaram e morte.