Mundo da alta costura de luto, morre Paco Rabanne

Paco Rabanne, o designer nascido em Espanha conhecido pelos perfumes vendidos em todo o mundo e pelas modas metálicas da era espacial, morreu, anunciou o grupo que é dono da sua casa de moda.



"A Casa de Paco Rabanne quer homenagear o nosso designer e fundador visionário que faleceu hoje aos 88 anos de idade. Entre as figuras de moda mais seminais do século XX, o seu legado permanecerá", disse a declaração da empresa de beleza e moda Puig.



O jornal Le Telegramme citou o presidente da câmara de Vannes, David Robo, como dizendo que Rabanne morreu em sua casa na cidade de Portsall, na região da Bretanha.

Nascido Francisco Rabaneda y Cuervo em 1934, o designer fugiu do País Basco espanhol aos 5 anos de idade durante a Guerra Civil Espanhola e adoptou o nome de Paco Rabanne.

Rabanne era conhecido como designer rebelde numa carreira que floresceu com a sua colaboração com a família Puig, uma empresa espanhola que agora também é proprietária de outras casas de design, incluindo Nina Ricci, Jean Paul Gaultier, Caroline Herrera e Dries Van Noten. A empresa também é proprietária das marcas de fragrâncias Byredo e Penhaligon's.



"Paco Rabanne tornou a transgressão magnética". Quem mais poderia induzir as mulheres parisienses da moda (a) clamarem por vestidos feitos de plástico e metal? Quem senão Paco Rabanne poderia imaginar uma fragrância chamada Calandre - a palavra significa 'grelhador de automóvel', sabes - e transformá-la num ícone da feminilidade moderna?" lê-se na declaração do grupo.



O perfume Calandre foi lançado em 1969, o primeiro produto da Puig em Espanha, França e Estados Unidos, de acordo com a empresa.



"Metalurgista da moda"

Estudou arquitectura na Academia de Belas Artes de Paris antes de se mudar para a alta costura, seguindo os passos da sua mãe, uma costureira em Espanha. Ele disse que ela foi presa a certa altura por estar vestida de uma forma "escandalosa".



Rabanne vendeu acessórios a estilistas conhecidos antes de lançar a sua própria colecção.



Ele intitulou a primeira colecção apresentada sob o seu próprio nome de "12 vestidos inutilizáveis em materiais contemporâneos". Os seus trajes inovadores eram feitos de vários tipos de metal, incluindo o seu famoso uso do correio, o material tipo corrente associado aos cavaleiros medievais.



Coco Chanel teria chamado Rabanne "o metalurgista da moda".



"Os meus colegas dizem-me que não sou um costureiro, mas um artesão, e é verdade que sou um artesão. ... Trabalho com as minhas mãos", disse ele numa entrevista na década de 1970.



Numa entrevista dada quando tinha 43 anos, e agora presente no Instituto Nacional do Audiovisual Francês, Rabanne explicou a sua filosofia de moda radical: "Penso que a moda é profética. A moda anuncia o futuro". Ele acrescentou que as mulheres eram presságios do que está no horizonte.

"Quando o cabelo se revolta, os regimes caem", disse Rabanne. "Quando o cabelo se acalma, tudo está bem".



O presidente da Associação de Estilistas de Moda de Espanha, Modesto Lomba, disse que Rabanne "deixou uma marca absoluta na passagem do tempo". Não esqueçamos que ele era espanhol e que triunfou dentro e fora de Espanha".