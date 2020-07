Morreu Zindzi Mandela

Morreu nesta segunda-feira, 13, em Joanesburgo, na África do Sul Zindzi Mandela, filha do ex-Presidente e herói nacional do país.

A notícia foi avançada pelo Congresso Nacional Africano (ANC), partido no poder, sem avançar a causa da morte, mas prometeu detalhes mais tarde.

"É uma morte prematura. Ela ainda tinha um papel a desempenhar na transformação da nossa sociedade e um papel ainda maior a desempenhar no Congresso Nacional Africano", disse Pule Mabe.

Zindzi Mandela destacou-se internacionalmente quando, em 1985, leu publicamente a carta do pai a rejeitar a proposta feita pelo regime do apartheid para denunciar eventuais crimes cometidos pelo ANC em troca da sua liberdade.

Ela tinha 59 anos de idade e desempenhou vários cargos no partido e no aparelho do Estado.