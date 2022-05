Ministro das Relações Exteriores de Angola está hoje em Washington

O ministro das Relações Exteriores de Angola Tete Monteiro efectua hoje quinta-feira ,26, uma curta visita a Washington para conversações com o secretário de Estado americnao Antony Blinken, confirmou a embaixada angolana na capital americana.

O encontro com Blinken está programado para o início da tarde, hora de Washington, e está previsto durar cerca de uma hora.

O ministério das Relações Exteriores de Angola disse num comunicado que a visita “representa o firme desejo do Governo angolano em aprofundar e consolidar os laços de cooperação existentes entre os dois países, com base no respeito e benefícios mútuos”.

A visita de Tete António aos Estados Unidos surge depois da visita, na semana passada, à capital angolana do responsável do Comando Africano das Forças Armadas americanas (AFRICOM), o general Stephen Townsend, que se avistou com o Presidente angolano, com quem discutiu o aumento da cooperação militar entre os dois países e segurança na região.

As relações entre os dois países têm-se vindo a intensificar desde a visita de João Lourenço, então ministro da Defesa, a Washington em 2017.

Em Fevereiro de 2020 o então secretário de Estado americano Mike Pompeo esteve em Angola e o ano passado o presideneJoão Lourenço esteve na capital americana onde se avistou, entre outros, com o conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, que afirmou que os Estados Unidos queriam recomeçar o mais rápidamente possível o “Diálogo Estratégico” com Angola que descreveu como o “aspecto central do nosso envolvimento”.

Tete António deverá deixar Washington depois do seu encontro de hoje com Blinken, mas desconnhece-se se regressa de imediato a Angola ou se tem programada qualquer outra visita nos Estados Unidos.